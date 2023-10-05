فستان قصير.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها | شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة نرمين الفقي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت نرمين الفقي، مرتديه فستان قصير وأنيق باللون البني والأبيض ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نرمين الفقي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها.

كمت اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نرمين الفقي