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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام رفقة اصدقائها.

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بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

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مكياج مرعب.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

وتألقت صبا مبارك، مرتدية بنطال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوزة أنيقة وناعمة باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

واختارت صبا مبارك، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور صبا مبارك

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