بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

تصدرت الفنانة أمينة خليل، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها بلوك مختلف وغريب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص أمينة خليل على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتميل أمينة خليل، إلى اختيار الملابس الكاجوال المميزة والمختلفة، ودار الأزياء العالمية لاختيار أحدث صيحات الموضة.

من الناحية الجمالية، تعتمد أمينة خليل على التنوع بشكل دائم ، وغالبا ما تختار الألوان الترابية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

كما تفضل أمينة خليل ألوان الشعر البنية، واختيار التسريحات البسيطة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور أمينة خليل