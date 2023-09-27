إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت مي حلمي، مرتديه بنطال رياضي باللون الأسود، ونسقت معها توب مكشوف البطن باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور مي حلمي