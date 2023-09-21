علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

شاركت الفنانة علا غانم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت علا غانم، مرتدية فستان أنيق ولافت باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت علا غانم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأورنج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت علا غانم، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور علا غانم