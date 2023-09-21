فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت فيفي عبده، مرتديه فستان من الستان باللون الذهبي والفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فيفي عبده، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت نظارة شمسية باللون البني لتتناسب مع ظهورها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة ووضعت قبعة على الرأس لتتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور فيفي عبده