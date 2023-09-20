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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة صيفية لافتة. 

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وتألقت ريم مصطفى، مرتدية جيب باللون الفوشيا مع توب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها مع اختيار نظارة شمسية لاكمال اللوك الجذاب. 

كما اختارت ريم مصطفى، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها ووضع قبعة باللون البيج تتناسب مع اللوك. 

وإليكم صور ريم مصطفى 

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