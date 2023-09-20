فستان لافت.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت هدى المفتي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى المفتي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال إنوثتها.

كما اختارت هدى المفتي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

وإليكم صور هدى المفتي