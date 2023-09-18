بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

نشرت الفنانة ماغي بو غصن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة خلال احتفالها بعيد ميلادها.

وتألقت ماغي بو غصن، مرتديه فستان أنيق باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ماغي بو غصن، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ماغي بو غصن، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ماغي بو غصن