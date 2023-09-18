عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ماغي بو غصن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة خلال احتفالها بعيد ميلادها.

txt

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

txt

تايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة| شاهد

وتألقت ماغي بو غصن، مرتديه فستان أنيق باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ماغي بو غصن، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ماغي بو غصن، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ماغي بو غصن

ماغي ماغي بو غصن صور ماغي بو غصن إطلالات ماغي بو غصن اخبار ماغي بو غصن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

أعظم رموز النادي.. شوبير ينعى تيسير الهواري بكلمات مؤثرة

موضوعات متعلقة

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كبد الدجاج ؟

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

تايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. شبه الكيس| ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها

احذر.. تناول اللب بهذه الكمية يصيبك بمرض خطير

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

ترشيحاتنا

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

تكلفتها 60 مليار جنيه.. موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

بعد كارثة الإعصار .. مظاهرة حاشدة في درنة

إقالة وتعيين.. الرئيس الصومالي يصدر قرارات جديدة بشأن قيادات الجيش

بتتوضى لصلاة الفجر.. القصة الكاملة لمصرع مسنة بسبب مشغولاتها الذهبية في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ