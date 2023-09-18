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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة| شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت سارة سلامة، مرتديه بنطال تايجر مع توب من نفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها، واختارت قميص باللون الأسود لإكمال اللوك.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة سلامة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

 

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور سارة سلامة

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