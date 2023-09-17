فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، فيديو جديد لها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافته.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه بلوزة أنيقة ولافته باللون الأسود لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي الذي جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة وجذابة مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب

https://www.instagram.com/reel/CxS9wf7otTk/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==