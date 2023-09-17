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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس البحر.. زوجة طارق العريان تثير ضجة في أحدث ظهور | شاهد

نيكول سعفان
نيكول سعفان

شاركت نيكول سعفان زوجة طارق العريان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة . 

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وتألقت زوجة طارق العريان، مرتديه توب بسيط باللون الفوشيا والأبيض مع بنطال باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة طارق العريان، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر للشفاه باللون البينك الناعم، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها. 

كما اختارت زوجة طارق العريان، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور زوجة طارق العريان 

طارق العريان زوجة طارق العريان نيكول نيكول سعفان صور نيكول سعفان

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