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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلها بالسعودية. 

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وتألقت شيرين عبد الوهاب، مرتديه جاكيت رياضي من ماركه Adidas باللون الأسود ونسقت معه بنطال من نفس اللون والماركه ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وبلغ سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب، 1.210 ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيها مصري.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم. 

كما اختارت شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب 

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