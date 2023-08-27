إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت حنان مطاوع، مرتدية بنطال أنيق باللون الأصفر، ونسقت معه بلوزة من نفس اللون ذا تصميم مختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية اعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور حنان مطاوع …