من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة سارة سلامة رفقة شقيقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت شقيقة سارة سلامة، مرتدية بنطال رياضي باللون الأسود، ونسقت معه تي شيرت من نفس اللون ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شقيقة سارة سلامة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شقيقة سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شقيقة سارة سلامة