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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند .. 10 صور أثارت ضجة لـ هيفاء وهبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشر البحث جوجل بعد حفلها الأخير في المنصورة. 

فتحرص هيفاء وهبي، على الظهور بشكل مميز ولافت دائما، ومتابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار .

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وتميل هيفاء وهبي، إلى ارتداء الفساتين الأنيقة والمميزة ذا تصميمات مختلفة لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيفاء وهبي ، في المكياج على التنوع واختيار الالوان المميزة والزاهيه التي تتناسب مع ملامحها.

كما تفضل هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هيفاء وهبي 

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