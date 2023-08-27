بعد إطلالتها الرياضية.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبدالوهاب في الصيف |شاهد

تحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار .

وظهرت شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها بالسعودية بإطلالة رياضية تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء الملابس الكاجوال والرياضية والفساتين التي تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضل شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير مُنسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب خلال الصيف: