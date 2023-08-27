عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إطلالتها الرياضية.. صور أثارت الجدل لـ شيرين عبدالوهاب في الصيف |شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار .

وظهرت شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها بالسعودية بإطلالة رياضية تكشف عن جمالها ورشاقتها.

txt

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

txt

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

وتفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء الملابس الكاجوال والرياضية والفساتين التي تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما تفضل شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير مُنسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز . 

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب خلال الصيف:

شيرين شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب خلال الصيف اخبار شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير كيك الدخن الهشة.. اعرفيها

خلال 60 دقيقة.. مشروبات تزيد من تجلط الدم

تناول ملعقة على الريق من العسل الأسود وشاهد النتيجة

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. علامات تحذيرية قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

احذري.. علامة في الظهر تشير لإصابتك بسرطان مميت

بعد حلق شعرها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. حلقت شعرها.. أسما شريف منير تثير ضجة من الكوافير| شاهد.. خلي بالكم.. دودة في الرنجة تسبب سرطان المريء

انتبه.. تناول الفول الأخضر يحميك من أمراض خطيرة

ترشيحاتنا

الفن يمتزج بالتاريخ في مصر.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى| فيديو

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

هيفاء أبوغزالة: اللجنة الاجتماعية تناقش موضوعات تمثل أولوية بالعمل التنموي العربي المشترك

أغرب من الخيال.. رضيع الشرقية يسقط من الطابق السادس دون أن يموت

متى تتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.. مسئول أمريكي يكشف

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء وانتظام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور أثارت ضجة لـ هيفاء وهبي

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ