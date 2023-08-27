فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وتألقت ياسمين الخطيب مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأخضر الغامق، وتميز الفستان بتصميم مميز ولافت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين الخطيب