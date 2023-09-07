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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

ريم طارق
ريم طارق

آثار حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات التي حدثت بينهم.

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وظهرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، في العديد من البرامج، وأوضحت العديد من الخلافات والمشاكل، كما قالت أيضا بعد الحصول على كافة حقوقها من حسن شاكوش إنه شخص محترم. 

وتفضل ريم طارق، ارتداء الملابس الأنيقة والجذابة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم طارق طليقة حسن شاكوش، على اختيار الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان مختلفة تبرز جمال أنوثتها. 

وإليكم صور ريم طارق طليقة حسن شاكوش 

ريم ريم طارق صور ريم طارق طليقة حسن شاكوش حسن شاكوش

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