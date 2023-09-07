بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت مي كساب، مرتدية بنطالاً أنيقًا باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة باللون الأسود أيضا لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي كساب، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت مي كساب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صورة مي كساب