شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على جباليا.. وارتفاع في حالات العدوى التنفسية الحادة بغزة





أفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة شنقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأهالي قرب مقبرة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متزامن شمل غارات وقصفاً طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادصحفيون باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قرب دوار أبو شرخ شمالي القطاع.

وذكروا أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

وأشاروا إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وبشكل متكرر باتجاه وسط خان يونس، كما استهدفت بإطلاق نار كثيف المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المدينة.

وقالوا إن قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,622 شهيدًا و5,878 مصابًا.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، تسجيل ارتفاع في حالات العدوى التنفسية الحادة في قطاع غزة بواقع 33 ألف حالة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محذرة من تفاقم المخاطر الصحية والإنسانية مع دخول فصل الشتاء واستمرار هطول الأمطار والفيضانات واكتظاظ مراكز إيواء النازحين جراء اتساع نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وحذرت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رينهيلده فان دي فيردت، في تصريح عبر الاتصال المرئي من القدس المحتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، من تزايد مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه لا سيما مع بداية موسم الأمطار وتدهور شبكات الصرف الصحي ومحدودية المعدات التي يسمح الجيش الإسرائيلي بإدخالها إلى القطاع.

ولفتت فان دي فيردت إلى أن نحو مليون نازح في قطاع غزة يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات بينهم 400 ألف شخص يقيمون في مواقع مصنفة ضمن «المناطق شديدة الخطورة» مطالبة بتوفير الخيام والمأوى للنازحين.

وذكرت المنظمة أن السيول تزيد أيضاً من خطر تلوث المياه، وأن المياه الراكدة تتيح ⁠أماكن أكثر لتكاثر البعوض والحشرات الضارة. وأضافت أن الرطوبة تشجع نمو العفن ​والبكتيريا، وهي من العوامل الرئيسة المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة لدى الأطفال الصغار.

في السياق، شدد خبراء ومحللون على خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار النقص الحاد في المساعدات والإمدادات الطبية، وتزايد احتياجات النازحين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، وسط مخاوف من أن تؤدي الأمطار والبرودة إلى مضاعفة معاناة السكان، خصوصاً في مناطق الإيواء المؤقتة.