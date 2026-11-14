قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب
وظائف وزارة العمل 2026.. 620 فرصة عمل برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه
أطفال ونساء حوامل.. مجـ.زرة مروعة تضرب النازحين في إثيوبيا
مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية وبني سويف وضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة
من تصريح الكوافير إلى الاعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد السقا وهشام سليمان
حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات
رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في التصنيع المحلى والاعتماد على الخامات المصرية
جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد
رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على جباليا.. وارتفاع في حالات العدوى التنفسية الحادة بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على



أفادت مصادر طبية وميدانية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء غارة شنقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأهالي قرب مقبرة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة. 
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متزامن شمل غارات وقصفاً طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادصحفيون باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قرب دوار أبو شرخ شمالي القطاع.

وذكروا أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

وأشاروا إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وبشكل متكرر باتجاه وسط خان يونس، كما استهدفت بإطلاق نار كثيف المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المدينة.

وقالوا إن قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,622 شهيدًا و5,878 مصابًا.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، تسجيل ارتفاع في حالات العدوى التنفسية الحادة في قطاع غزة بواقع 33 ألف حالة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محذرة من تفاقم المخاطر الصحية والإنسانية مع دخول فصل الشتاء واستمرار هطول الأمطار والفيضانات واكتظاظ مراكز إيواء النازحين جراء اتساع نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وحذرت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رينهيلده فان دي فيردت، في تصريح عبر الاتصال المرئي من القدس  المحتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، من تزايد مخاطر انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه لا سيما مع بداية موسم الأمطار وتدهور شبكات الصرف الصحي ومحدودية المعدات التي يسمح الجيش الإسرائيلي بإدخالها إلى القطاع.

ولفتت فان دي فيردت إلى أن نحو مليون نازح في قطاع غزة يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات بينهم 400 ألف شخص يقيمون في مواقع مصنفة ضمن «المناطق شديدة الخطورة» مطالبة بتوفير الخيام والمأوى للنازحين.

وذكرت المنظمة أن السيول تزيد أيضاً من خطر تلوث المياه، وأن المياه الراكدة تتيح ⁠أماكن أكثر لتكاثر البعوض والحشرات الضارة. وأضافت أن الرطوبة تشجع نمو العفن ​والبكتيريا، وهي من العوامل الرئيسة المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة لدى الأطفال الصغار.

في السياق، شدد خبراء ومحللون على خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار النقص الحاد في المساعدات والإمدادات الطبية، وتزايد احتياجات النازحين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، وسط مخاوف من أن تؤدي الأمطار والبرودة إلى مضاعفة معاناة السكان، خصوصاً في مناطق الإيواء المؤقتة.

شهيد ومصابون غارة إسرائيلية جباليا حالات العدوى التنفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

فانس وترامب

تقارير إسرائيلية: ترامب يضحي بفانس ويتجه إلى حصار اقتصادي لإيران لمدة عامين بعد هزيمة الجمهوريين

واشنطن

واشنطن تشيد بإدراج مصر جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية نهائياً

معاناة في خيام غزة

الأونروا: أكثر من 90% من سكان غزة يعيشون في الخيام.. وتحذير من أزمة شتوية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد