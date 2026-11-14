مصر ونيجيريا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية في أفريقيا

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٣ نوفمبر، بالسيدة بيانكا أوجوكو، وزيرة خارجية نيجيريا، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بالإمارات العربية المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، لا سيما التحديات الأمنية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.