مباحثات موسعة في صير بني ياس حول مستقبل الأمن والاستقرار في أفريقيا

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيدة بيانكا أوجوكو، وزيرة خارجية نيجيريا، والسيدة سارة نيانتي، وزيرة خارجية ليبيريا، والسيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، والسيد دانيال فيلان، رئيس تحرير مجلة Foreign Affairs، على هامش مشاركته في أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء تم تبادل الآراء حول مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، والتحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه دولها، والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن والاستقرار، فضلاً عن أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.