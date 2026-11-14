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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: ترامب لا يرغب في ضرب إيران بعد هزيمته بالكونجرس

ترامب
ترامب
محمد على

أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن هناك تقدم تدريجي في المفاوضات بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع مؤشرات على تراجع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استئناف العمليات العسكرية في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب لا يرغب في الوقت الحالي في استئناف الهجمات العسكرية على إيران بعد هزيمته وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، رغم استمرار التوتر بين الجانبين وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول آخر مطلع على المفاوضات، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدماً تدريجياً خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من التعثر والتباعد في مواقف الطرفين.

وأوضح المسؤول أن الجانب الإيراني وافق على بحث الملف النووي ضمن المفاوضات، في حين أبدت واشنطن انفتاحاً على مناقشة طلب طهران الحصول على حوافز اقتصادية، في مؤشر إلى إمكانية توسيع نطاق التفاهمات لتشمل الجوانب النووية والاقتصادية.

ويشير هذا المسار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تضع الخيار الدبلوماسي ضمن حساباتها، بالتوازي مع استمرار الضغوط على إيران، في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن برنامجها النووي ومستقبل المواجهة العسكرية.

في سياق متصل، يستعد ترامب لعقد اجتماع ثلاثي غير مسبوق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس المقبل، 19 نوفمبر، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شنتشن الصينية، وفق ما أكد البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس.

وسيكون هذا أول اجتماع يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في لقاء ثلاثي مباشر، وسط توترات دولية متزايدة تشمل الحرب مع إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، ومستقبل التسلح النووي.

وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فإن ترامب يعتزم طرح ملف الحرب مع إيران خلال الاجتماع مع شي وبوتين، إلى جانب مناقشة إمكانية الحد من الترسانات النووية للدول الثلاث.

وفي المقابل، لا يتوقع أن يتناول اللقاء الحرب في أوكرانيا، إذ ستبقى هذه القضية خارج جدول المحادثات الثلاثية، وفق المسؤول نفسه.

عاجل المجال الجوي الأمريكي إيران واشنطن بوست استئناف الهجمات العسكرية النووي

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