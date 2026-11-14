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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 8.6 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم

قوافل صحية بالغربية
قوافل صحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اختتام فعاليات حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، بعد نجاحها في تقديم 8 ملايين و687 ألفًا و708 خدمات طبية على مدار 100 يوم، بمشاركة 13 قطاعًا وجهة، ومن خلال 122 نوعًا من الخدمات الصحية، بما يعكس حجم التكامل بين قطاعات المنظومة الصحية والجهود المبذولة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول بالخدمات إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الخدمات قُدمت من خلال مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، إلى جانب أكثر من 240 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية الثابتة والمتنقلة، والتي انتشرت داخل المنشآت الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ودور العبادة، فضلًا عن مواقع الإنتاج والتكتلات الاقتصادية والمصانع والشركات، للتيسير على العاملين وإتاحة الخدمات الطبية لهم داخل أماكن عملهم، وشملت الخدمات المبادرات الرئاسية، والخدمات العلاجية والوقائية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية والتثقيف الصحي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف أن الحملة حرصت على متابعة الحالات التي جرى تحويلها لاستكمال الفحوصات أو تلقي العلاج اللازم، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة تبدأ بالكشف المبكر وتمتد إلى المتابعة والرعاية، مؤكدًا استمرار جهود مديرية الصحة والفرق الطبية في تكثيف العمل الميداني وتوسيع نطاق الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي الخدمات المقدمة توزّع على قطاعات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة بـ1,642,121 خدمة، والمبادرات الرئاسية بـ1,550,895 خدمة، والطب العلاجي بـ3,101,323 خدمة، والطب الوقائي بـ210,906 خدمات، والتأمين الصحي بـ1,734,802 خدمة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ262,213 خدمة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بـ124,482 خدمة، إلى جانب خدمات المكتب الإعلامي وقرارات العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ومبادرة الألف يوم الذهبية.

تحسين خدمات المواطنين 

وفيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية، أشار الدكتور الحسين فتوح، مدير إدارة المبادرات الرئاسية، إلى تقديم 1,550,895 خدمة، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال وحديثي الولادة، والعناية بصحة الأم والجنين، والكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والعناية بكبار السن، ومبادرة «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية.

دعم الفرق الطبية  

وفي ختام تصريحاته، توجه محافظ الغربية بالشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والإدارية المشاركة في تنفيذ الحملة، مثمنًا جهودهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، وإقبال المواطنين على الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات قوافل صحية كبار سن

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