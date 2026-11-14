الغربية.. ضبط 500 بطاقة تموينية مجمعة بأحد المخابز البلدية بطنطا

أسفرت حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، عن ضبط 500 بطاقة تموينية ذكية مجمعة بحوزة مسؤول أحد المخابز البلدية ببندر طنطا، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول البطاقات التموينية، إلى جانب ضبط 504 زجاجات زيت تمويني مدعم داخل أحد المخازن بسمنود قبل بيعها بالسوق السوداء.

حملات تموينية

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنظومة التموينية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

ردع مخالفين

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملة، التي استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، تمكنت من ضبط 42 كرتونة زيت تمويني بإجمالي 504 زجاجات، زنة الواحدة 800 مللي، داخل أحد مخازن المواد الغذائية بسمنود، بعد الاشتباه في تجميع وحجب السلعة المدعمة عن مستحقيها تمهيدًا للاتجار بها، كما تم ضبط بدال تمويني بمركز المحلة لتصرفه في 109 زجاجات زيت مدعم وبيعها خارج منظومة الدعم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف أن الحملة ضبطت 500 بطاقة تموينية ذكية مجمعة لدى مسؤول أحد المخابز البلدية بطنطا، لاستخدامها في صرف الخبز المدعم دون وجه حق والاستيلاء على الدعم المخصص لأصحابها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة أو الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.