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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وأطلت كارول سماحة، مرتديه جمبسوت مختلف وأنيق باللون الأبيض، وتميز الجمبسوت بتصميم بسيط وناعم ليكشف جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارول سماحة 

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