جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت كارول سماحة، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الأسود والفضي اللامع، وتميز الجمبسوت بتصميم مختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارول سماحة