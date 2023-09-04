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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وظهرت رانيا يوسف، مرتديه فستان أنيق باللون الفوشيا والاسود والبيج ، من قماشه التايجر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

 وإليكم صور رانيا يوسف

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