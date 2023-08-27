مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلها بالسعودية.

وتألقت شيرين عبد الوهاب، مرتديه جاكيت رياضي من ماركه Adidas باللون الاسود ونسقت معه بنطال من نفس اللون والماركه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وبلغ سعر بنطال شيرين عبد الوهاب، 1.086 ريال سعودي أي ما يعادل حوالي 9000 آلاف جنيها مصري

ومن الناحية الجمالية أعتمدت شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت شيرين عبد الوهاب، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب