توفر الوقت والجهد.. آلة حصاد جديدة للذرة تقلل الاعتماد على العمالة

علق الدكتور محمد عزت، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية، على فوز مشروع آلة حصاد الذرة وتقشيرها آليًا بالمركز الثاني والجائزة الفضية في مسابقة الحزام والطريق ومجموعة بريكس لتنمية المهارات والابتكار التكنولوجي لعام 2026 في روسيا، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تطوير القطاع الزراعي وتوفير الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على العمالة.

وقال «عزت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن فكرة المشروع تقوم على تصنيع آلة محلية بنسبة مكون محلي تتجاوز 75%، لتتولى حصاد محاصيل الذرة وتقشيرها، موضحًا أن معظم عمليات حصاد الذرة في الحقول الزراعية تتم يدويًا، وهو ما يتطلب أعدادًا كبيرة من العمالة ويتسبب في ارتفاع التكلفة، خاصة عند التعامل مع المساحات الزراعية الكبيرة.

وأضاف أن الآلة الجديدة تتمتع بالقدرة على حصاد المحصول من الحقل، وجمع أكواز الذرة وإجراء عملية تقشيرها، لتصبح جاهزة للإرسال إلى المصانع، أو استخدامها كعلف للحيوانات، أو استخراج الزيوت منها مباشرة.

وأشار وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة إلى أنه جرى بالفعل تصنيع نموذج أولي قابل للتشغيل واختباره، مؤكدًا أن النموذج أثبت قدرته على تنفيذ عملية الحصاد، كما أثبت كفاءته خلال الاختبارات التي خضع لها منذ تصنيعه وحتى الآن.

وأوضح أن العمل يستهدف تطوير الآلة مستقبلًا، من خلال تصنيع وحدات يمكن تركيبها على المعدات الزراعية، مثل الجرارات المتاحة حاليًا في مصر، بما يجعل استخدامها أكثر توفيرًا من حيث التكلفة، ويتيح لصغار المزارعين الاستفادة منها دون الحاجة إلى شراء الآلة بالكامل.

وأكد عزت وجود خطوات إيجابية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تحويل المشروع إلى شركة ناشئة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توطين صناعة الآلات الزراعية ويعزز الاستفادة من الابتكار التكنولوجي في خدمة القطاع الزراعي.

