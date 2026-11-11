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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذرة في بورصة شيكاغو بعد خفض تقديرات الإنتاج الأمريكي إلى 15.89 مليار بوشل

ارتفاع أسعار الذرة في بورصة شيكاغو بعد خفض تقديرات الإنتاج الأمريكي إلى 15.89 مليار بوشل
ارتفاع أسعار الذرة في بورصة شيكاغو بعد خفض تقديرات الإنتاج الأمريكي إلى 15.89 مليار بوشل
أ ش أ

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو، بعدما خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لإنتاج المحصول في موسم 2026/2027، في تقريرها الشهري الذي أظهر تراجعاً أكبر من المتوقع في الإنتاج والمخزونات الختامية، ما عزز الأسعار عقب صدوره.

وكانت العقود السابقة قد أنهت تعاملات الثلاثاء على انخفاض تراوح بين سنتين وثلاثة سنتات، تحت ضغط عمليات البيع الفنية وتقدم الحصاد الأمريكي، وسط ترقب المتعاملين لتحديثات الوزارة بشأن حجم الإنتاج والمعروض والطلب.

وفق بيانات بورصة شيكاغو التي تعد مركزاً رئيسياً لتداول وتسعير السلع الزراعية ارتفع عقد الذرة تسليم ديسمبر 2026 بمقدار 9.75 سنت ليصل إلى 4.49 دولار للبوشل، نحو 25.4 كيلوجرام من الذرة، فيما صعد عقد مارس 2027 بنحو 9.25 سنت إلى 4.615 دولار للبوشل.

وجاء تحسن الأسعار عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية خفض تقديرات إنتاج الذرة للموسم الحالي إلى 15.893 مليار بوشل، مقارنة بـ16.034 مليار بوشل في تقديرات أكتوبر، بانخفاض قدره 141 مليون بوشل.

كما خفضت الوزارة متوسط إنتاجية الفدان إلى 179.6 بوشل، مقابل 181.2 بوشل في الشهر السابق، وأقل من متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 180.6 بوشل للفدان.

وفيما يتعلق بالمخزونات، قلصت الوزارة تقديرات المخزونات الأمريكية الختامية للموسم التسويقي 2026/2027 إلى 1.758 مليار بوشل، مقابل 1.849 مليار بوشل في تقرير أكتوبر، بتراجع قدره 91 مليون بوشل. وجاء ذلك رغم خفض تقديرات الاستهلاك المحلي لأغراض الأعلاف والاستخدامات المتبقية، وكذلك الصادرات، وهو ما حدّ من أثر تراجع الإنتاج على ميزان العرض والطلب.

وعلى صعيد الحصاد، أظهرت بيانات الخدمة الوطنية للإحصاءات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن المزارعين أنجزوا حصاد 81% من محصول الذرة حتى 8 نوفمبر، بزيادة سبع نقاط مئوية عن الأسبوع السابق، لكنه ظل متأخراً بخمس نقاط مئوية عن متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 86%.

أما الصادرات، فقد بلغت كميات الذرة الأمريكية التي خضعت للفحص تمهيداً للتصدير نحو 905.3 ألف طن متري خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 0.77% عن الأسبوع السابق، لكنها أقل بنسبة 39.03% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت المكسيك قائمة الوجهات بنحو 371.9 ألف طن، تلتها كولومبيا بنحو 238.8 ألف طن، ثم اليابان بنحو 130.6 ألف طن.

وبلغ إجمالي الكميات التي خضعت للفحص منذ بداية الموسم التسويقي 2026/2027 في الأول من سبتمبر نحو 11.59 مليون طن، بانخفاض 15.89% عن الفترة المقابلة من الموسم الماضي، وهو ما يعكس استمرار ضعف وتيرة الصادرات مقارنة بالعام السابق.

وفي سياق التوقعات طويلة الأجل، كانت تقديرات سابقة لوزارة الزراعة الأمريكية قد أشارت إلى احتمال تراجع المساحة المزروعة بالذرة في موسم 2027/2028 إلى 95.5 مليون فدان، مقابل 96.8 مليون فدان في الموسم الحالي. وتظل هذه الأرقام توقعات استرشادية وليست تقديرات نهائية للمساحات المزروعة.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات الطلب العالمي على الذرة، إلى جانب مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، في ظل استمرار تأثير وفرة المعروض وتباطؤ الصادرات الأمريكية على اتجاهات الأسعار.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر منتج ومصدر للذرة عالمياً، وتكتسب تحركات أسعارها في بورصة شيكاغو أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الحبوب والأعلاف الدولية، ومن بينها مصر التي تعتمد على استيراد الذرة لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف الحيوانية.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة بورصة شيكاغو وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج المحصول في موسم 20262027

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