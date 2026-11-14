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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من 250 لـ 1000 جنيه.. احسب إيجار شقتك الجديدة هيبقى كام حسب منطقتك ؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أميرة خلف

في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، تضمن قانون الإيجار القديم آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه، وفقًا لتصنيف المناطق إلى 3 فئات، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف بحسب طبيعة كل منطقة.

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وطبقا للقانون، تبدأ الزيادات الجديدة للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، بحد أدنى 250 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى للمناطق المتميزة، مع اختلاف قيمة الإيجار بحسب طبيعة المنطقة وتصنيفها. 

وفقا للمادة الرابعة من القانون، تُحسب القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة في المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

أما الوحدات الواقعة بالمناطق الاقتصادية، فتحسب قيمتها الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

 الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع

وتلتزم لجان الحصر المشكلة بقرار من المحافظ المختص تقسيم المناطق وفقًا لمجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات، إلى جانب توافر المرافق وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

كما يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء أعمال الحصر وإعلان التصنيف، ثم سداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها . 

تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية تصنيف المناطق السكنية الإيجار القديم

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