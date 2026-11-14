الجيش السوداني ينفذ عمليات تمشيط واسعة بمدينة الخوي عقب استعادتها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش السوداني ينفذ عمليات تمشيط واسعة داخل مدينة الخوي بولاية غرب كردفان عقب استعادتها من ميليشيا الدعم السريع.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: "نبارك للشعب السوداني العظيم تحرير مدينة الخوي".

من جانبه، أعلن حاكم ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، في بيان، سيطرة الجيش والقوات المشتركة والمساندة له على المدينة، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال كرامة إن "أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة تمكنوا من تحرير مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، بعد معارك ضارية كبّدت مليشيا الدعم السريع خسائر فادحة".

واعتبر أن هذه الانتصارات تؤكد أن "إرادة السودان عصية على الانكسار، وأن طريق استعادة الدولة وصون سيادتها ماضٍ بثبات".

كما نشر عناصر من الجيش مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيها دخولهم الخوي.

وقد استعادت القوات المسلحة والقوة المشتركة السيطرة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، عقب مواجهات مع مليشيا الدعم السريع التي انسحبت باتجاه مدينة النهود.

وسبق دخول القوات إلى المدينة استعادة منطقتي عيال بخيت وصريف عنكوش، ضمن تحرك عسكري انطلق صباح الجمعة.

وتكتسب الخوي أهمية استراتيجية لوقوعها على الطرق التي تربط شمال كردفان بغربها، والمسارات المؤدية إلى النهود وإقليم دارفور. وكانت مليشيا الدعم السريع قد سيطرت على الخوي في مايو 2025.