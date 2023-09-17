بعد اللوك الأخير .. إطلالات أثارت ضجة لـ نسرين طافش |شاهد

تحرص الفنانة نسرين طافش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل نسرين طافش، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تفضّل نسرين طافش، ألوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها، كما تفضل الشعر الطويل الذي يتناسب مع إطلالتها .

وإليكم صور نسرين طافش