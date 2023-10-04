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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

صدى البلد

نشرت نوال الزغبي، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة. 

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وأطلت نوال الزغبي، مرتديه شورت قصير، ونسقت معه توب وجاكيت بدلة طويل باللون البيج الناعم ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نوال الزغبي، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور نوال الزغبي 

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