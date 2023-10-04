بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

حصلت مروة حلمي، على لقب ملكة جمال مصر للمحجبات لأول مرة لعام 2023.

وقدمت مروة حلمي، لمسابقة ملكة جمال مصر للمحجبات لأول مرة، وكانت موهبتها هي الغناء.

مسابقة ملكة جمال المحجبات 2023

وقالت مروة حلمي، أنها تشجعت بشكل كبير عندما علمت بأن مسابقة ملكة جمال مصر أتاحت فرصة التقديم للمحجبة والمتزوجة والمنفصلة لأول مرة.

وتابعت مروة، أنها لم تتردد لحظة للتقديم في المسابقة، ولم تعلم أنها ستكون المحجبة الوحيدة في مسابقة ملكة جمال مصر .

وأكملت مروة، أن المتسابقات كانوا من المشجعين لها، وحرصوا على تهنئتها بالفوز.

وإليكم أهم التفاصيل في الفيديو التالي..