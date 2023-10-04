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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس رياضية.. زوجة الحضري تبهر مُتابعيها عبر إنستجرام بهذه الإطلالة |شاهد

زوجة الحضري
زوجة الحضري

حرصت صابرين زوجة عصام الحضري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت زوجة الحضري في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأسود مع سويت شيرت جمع بين اللون الأسود و الأبيض.
وانتعلت زوجة الحضري حذاء رياضيا مسطحا مع حقيبة يد عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها الأحمر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.
 

زوجة عصام الحضري
زوجة عصام الحضري
زوجة عصام الحضري
زوجة عصام الحضري
الحضري زوجة عصام الحضري عصام الحضري صابرين زوجة عصام الحضري صور زوجة الحضري

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