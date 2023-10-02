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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر إطلالة ياسمين صبري يثير الجدل| شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ياسمين صبري، في الصورة بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وقد حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&gabbana ، وبلغ سعره 1437 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري.

وانتعلت ياسمين صبري ، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البني من Gianvito Rossi، وبلغ سعرها 760 دولار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

ياسمين صبري
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