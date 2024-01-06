بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فتان قصير يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت نيرمين الفقي بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

نيرمين الفقي