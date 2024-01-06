عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

txt

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فتان قصير يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت نيرمين الفقي بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي إطلالات نيرمين الفقي إطلالة نيرمين الفقي اعمال نيرمين الفقي صور نيرمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

البصل هيوصل 5 جنيه| أزمة مرتقبة في الأسواق والسبب البطاطس.. ونقيب "الفلاحين" يحذر

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

موضوعات متعلقة

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

ترشيحاتنا

بعد إطلاق 40 صاروخًا من لبنان..انفجارات قرب قاعدة استخباراتية إسرائيلية في جبل ميرون

وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى.. تفاصيل

3 حالات لمضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل

حملة بايدن تستغل تصريحات ترامب بشأن إطلاق النار في ولاية أيوا

بعد قبول الاستئناف.. لماذا رفضت المحكمة العليا ترشح ترامب للرئاسة ؟

متحف آثار بني سويف ..القطع الأثرية حبيسة البدروم وغارقة في المياه الجوفية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ