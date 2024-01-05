في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

يصادف اليوم 5 يناير عيد ميلاد الفنانة الشابة هنا الزاهد و التي أتمت عامها الـ 30، وتعتبر من النجمات اللاتي يجذبن الأنظار بمجرد ظهورها في المناسبات العامة.

قد أثارت هنا الزاهد خلال الأعوام الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعدما تداول رواد السوشيال ميديا بعض الصور التي تكشف عن أختلاف شكلها قبل وبعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف ثم خضعت بعدها لتكبير حجم الشفاه.

كشفت صور هنا الزاهد المتداوله على السوشيال ميديا عن مدى الاختلاف الذي ظهر على ملامحها، ولكن على الرغم من ذلك نال إعجاب جمهورها و متابعيها على وسائل التواصل الأجتماعي .

من جانب أخرتحرص هنا الزاهد على مواكبة احدث صيحات الموضة وأختيار ما هو مميز و أنيق ومتناسق مع قوامها الرشيق، كما تعتمد على الأزياء و الإطلالات ذات الألوان المبهجة و الملفتة.

إليكم الصور…

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد

هنا الزاهد