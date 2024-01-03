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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مي عمر الأحمر يثير ضجة| سعره خيالي

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر على  متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي  الأنستجرام، بصورا جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

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لافتت مي عمر  الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، ظهرت مرتدية فستانا قصيرا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر المزين بالريش ولا يحمل التصميم أي نقوشات.

قد حمل فستان مي عمر توقيع Rasario، وقد بلغ سعره 7990 ريال سعودي أي ما يقرب من ١٠٥ ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر
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