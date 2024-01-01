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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم بأنه مطرز بالكامل وبالقماش الشفاف.

تزينت شمس الكويتية بمجوعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية
شمس الكويتية
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