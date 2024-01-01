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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا خلال الأحتفال بحلول 2024.

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خطفت ميريهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معه حزام عريض حول الخصر.

انتعلت ميريهان حسين بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة مع كولون شفاف، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود الانسيابي المنسدله على كتفهيا، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل.

 

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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