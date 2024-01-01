عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام،  بصورة جديدة خلال احتفالها بالعام الجديد ٢٠٢٤.

txt

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

txt

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

ظهرت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة للغاية، حيث ظهرت بقميص باللون الأبيض و اتسم بصيحة الكتف المكشوف مما منحها طلة جريئة.

وأكملت ندى الكامل إطلالتها بنطارة شمس وتزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المنسدله على كتفهيا، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ندى الكامل 
ندى الكامل أخبار ندى الكامل إطلالة ندى الكامل ازمات ندى الكامل ارتباط ندى الكامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

موضوعات متعلقة

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

نشرة المرأة والصحة|برج الجدي..خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024..فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ترشيحاتنا

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

أماكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة| اعرف الشروط والضوابط

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

روسيا تفتح تحقيقا عاجلا بسبب الهجمات الأوكرانية على أراضيها

شغلتي شمال وكنت بجيبله بنات.. اعترافات جريئة للمتهم بإنهاء حياة عريس العياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمن على عسل| أنغام وأصالة سنوات من الزعل وصلح برعاية روتانا.. صور

9 اسباب ستجعلك تتناول الفلفل الاخضر يوميا

ماذا تفعل ماء جوز الهند للبشرة؟.. النتيجة ستدهشك

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ