ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة خلال احتفالها بالعام الجديد ٢٠٢٤.

ظهرت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة للغاية، حيث ظهرت بقميص باللون الأبيض و اتسم بصيحة الكتف المكشوف مما منحها طلة جريئة.

وأكملت ندى الكامل إطلالتها بنطارة شمس وتزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المنسدله على كتفهيا، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.