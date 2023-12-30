سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة من إحدى جلسات التصوير الجديدة الخاصة بألبومه الجديد مكانك.

ظهر عمرو دياب في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتديا تي شيرت نصف كم باللون الرمادي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون باللون الأبيض.

وخطف الفنان عمرو دياب الأنظار في الصورة بأسورة ذهب مميزة قد حملت توقيع ماركة Cartier العالمية ويحمل اسمها Cartier Love.

ويبلغ سعر أسورة عمرو دياب في أحدث ظهور له 7350 دولار، أي ما يقرب من 230 ألف جنيه مصري ، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال ميديا.