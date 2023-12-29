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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب

حرصت جنا عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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ظهرت جنا أبنة عمرو دياب في الفيديو بإطلالة ملفتة وجريئة كما وصفها البعض، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة وقصير للغاية كشف عن بطنها أيضا ونسقت معه بنطلون جينز.

ولم تبالغ جنا عمرو دياب في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات وأكتفت ببعض القطع البسيطة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
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