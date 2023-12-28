ببطن مكشوف| نورهان منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حر صت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جاكت قصير باللون الأزرق كشف عن بطنها و نسقت معه بنطبون باللون الفوشيا.

أنتعلت نورهان منصور حذاء مسطح باللون الكحلي،وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

