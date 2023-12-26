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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة ونصف كم، واتسم التصميم باللون الرمادي الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت شمس الكويتية بوت طويل يصل إلي حدود الركبة باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية 
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