صورة غير متوقعة | شمس الكويتية تثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور يإطلالة رياضية، حيث ظهرت مرتدية بنطلون لافت ببعض الرسومات و الألوان و نسقت معه توب ذا أكمام مكشوفة بنفس الألوان.

ظهرت شمس الكويتية حافية القدمين، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات لكنها تزينت بالقطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

شمس الكويتية